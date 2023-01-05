شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من المعيوف وسعود عبد الحميد عقب فوز الهلال أمام الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام ثنائي نادي الهلال، عبدالله المعيوف، وسعود عبد الحميد، بالتعليق على فوز فريقهم أمام نظيره الاتحاد، في دوري روسن السعودي.

ونجح الهلال من الفوز أمام نظيره الاتحاد، بنتيجة هدف نظيف دون رد، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري روشنالسعودي.

ويتواجد الهلال في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الرابع، برصيد 24 نقطة.

تصريح مثير من المعيوف عقب فوز الهلال

وقال عبدالله المعيوف عقب نهاية اللقاء: جمهورنا العظيم ألف مبروك الفوز والقادم أجمل باذن الله.

تصريحات نارية من سعود عبدالحميد عقب فوز الهلال

وتحدث سعود عبدالحميد عقب فوز الهلال، قائلًا: الحمد لله على الفوز، هذه أهم شيء قدمنا مستوى في المباريات وكسبنا 3 نقاط نكون يدواحدة وماسكين ونشيل بعض إن شاء الله تكون بداية خير والقادم أفضل.

وأشار: توجيات رامون دياز؟ نهاجم من الجهة اليمنى وانا وميشايل متفاهمين والهدف جاء بهجمة من الجهة اليمنى المالكي لا نعرف إصابتهولكن إن شاء الله خير.