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شكرا لقرائتكم إنقاذ شخصين احتجزا في سيل بأحد الأودية بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أنقذت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة شخصين احتجزا في سيل بأحد الأودية، بمشاركة طيران الأمن.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الخميس: مدني المدينة المنورة ينقذ شخصين احتجزا في سيل بأحد الأودية، بمشاركة طيران الأمن، وهما بصحة جيدة، ولله الحمد.
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ونشر المدني مقطع فيديو يوثق الحادث.
إنقاذ 4 آخرين
وفي وقت سابق، نجحت فرق الإنقاذ التابعة لقوات الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، في إنقاذ 4 أشخاص احتجزوا في سيل وادي العقيق.
وقالت المديرية في تغريدة على حسابها على موقع تويتر: إن الأشخاص الأربعة بصحة جيدة، ولله الحمد.