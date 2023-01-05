شكرا لقرائتكم إنقاذ شخصين احتجزا في سيل بأحد الأودية بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أنقذت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة شخصين احتجزا في سيل بأحد الأودية، بمشاركة طيران الأمن.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الخميس: مدني المدينة المنورة ينقذ شخصين احتجزا في سيل بأحد الأودية، بمشاركة طيران الأمن، وهما بصحة جيدة، ولله الحمد.

قد يهمّك أيضاً

ونشر المدني مقطع فيديو يوثق الحادث.

إنقاذ 4 آخرين

وفي وقت سابق، نجحت فرق الإنقاذ التابعة لقوات الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، في إنقاذ 4 أشخاص احتجزوا في سيل وادي العقيق.

وقالت المديرية في تغريدة على حسابها على موقع تويتر: إن الأشخاص الأربعة بصحة جيدة، ولله الحمد.