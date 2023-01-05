شكرا لقرائتكم خبر لمرضى القلق الاجتماعي والعام.. هذه الوظائف تناسبكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توجد وظائف رائعة للأشخاص الذين يعانون من القلق الاجتماعي، أو الذين يعانون من قلق ذي طبيعة أكثر عمومية، قد تحتاج فقط إلى طريقة مختلفة للتفكير حول التحدي المتمثل في العثور على الطريقة التي تناسبك، أوضح موقع trade-schools عن هذه الوظائف:

1. التكنولوجيا الطبية

تخيل أنك تستخدم التكنولوجيا المتقدمة كل يوم لإحداث فرق حقيقي، فقطاع الرعاية الصحية مليء بالوظائف التي تنطوي على استخدام معدات متطورة ورائعة للمساعدة في التشخيص المناسب أو العلاج الآمن والفعال للمرضى الطبيين. ويمكن أن توفر هذه الأدوار طريقة لإبعاد التركيز عنك مع بناء ثقتك الاجتماعية بلطف. تتضمن الأمثلة أدوارا مثل:

- فني مختبر طبي

- تقني إشعاعي

- تقني القلب والأوعية الدموية

- فني الموجات فوق الصوتية

2. رعاية الحيوان

قد تكون مثل كثيرين من الأشخاص الذين يعانون من القلق الاجتماعي وتختبر شعورا بالراحة حول الحيوانات. فلماذا لا تسعى إلى وظيفة تتيح لك العمل عن كثب مع مجموعة متنوعة من الحيوانات الأليفة المحبوبة أو غيرها من المخلوقات كل يوم؟ في هذه العملية، قد تكتشف أن قلقك يبدأ بالتلاشي شيئا فشيئا، حتى لا تلاحظه مرة أخرى. ضع في اعتبارك أدوارا مثل:

- مساعد أو فني بيطري

- مدرب حيوانات مثل الكلاب والقطط

3. التجميل

لماذا لا تمارس مهنة تدور حول جعل الآخرين محور الاهتمام؟ بصفتك متخصصا في صناعة التجميل، فإن هدفك هو إسعاد العملاء الذين يسعدهم التواجد في وجودك وتدليلهم. وهذا هو المفتاح: ستعرف أنهم اختاروا أن يكونوا هناك. في الواقع، يمكن للتعليقات الإيجابية التي يقدمونها لك أن تقطع شوطا طويلا في مساعدة عقلك على إعادة تكوين نفسه بناء على تجارب حقيقية وإيجابية بدلاً من السيناريوهات القائمة على الخوف التي قد تتخيلها عادة. تشمل الأمثلة في هذه الفئة وظائف مثل:

- خبير تجميل

- طبيب تجميل

4. الفنون الإبداعية

بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من القلق الاجتماعي، يمكن أن يكون العمل بصفة فنية مفيدا جدا. غالبا ما يشبه إشراك عقلك في المهام الإبداعية الهروب إلى عالم مختلف بعيدا عن مخاوفك اليومية. هذا هو السبب في أن أخذ دورة تمثيلية يمكن، للمفارقة، أن يساعدك على التغلب على شعور رعب المسرح حول الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، في العديد من الوظائف المتعلقة بالتصميم والفنون، يكون مقدار التفاعل الاجتماعي محدودا إلى حد ما في معظم الأيام. تتضمن بعض أفضل الوظائف أمثلة مثل:

- مصمم جرافيك

- مصمم رسوم متحركة أو فنان مؤثرات خاصة

- أخصائي إنتاج صوتي

- كاتب

5. الرعاية الصحية المباشرة أو المساعدة الاجتماعية

حول تجربتك مع القلق الاجتماعي الشديد إلى قوة. فكر في قوة الملاحظة التي اكتسبتها على الأرجح، وفكر في الكيفية التي ساعدت بها تحدياتك في جعلك أكثر حساسية وتعاطفا مع احتياجات الآخرين. هذه سمات قيمة يمكن استخدامها في دور الرعاية حيث تساعد الأشخاص في التغلب على أمراضهم أو إصاباتهم أو إعاقات صحتهم الجسدية أو العقلية. بالإضافة إلى ذلك، فهم يساعدونك في معرفة مدى أهمية واحترامك في عيون الآخرين. اكتشف وظائف مثل:

- ممرضة عملية أو مهنية مرخصة

- مساعد معالج فيزيائي

- ممارس الطب البديل

- معالج بالتدليك

- مستشار

6. البناء أو التجارة الصناعية

تماما مثل المهن الإبداعية، تمكنك العديد من المهن الماهرة من تجربة الشعور بالهروب أو التواجد «في المنطقة». وهذا يعني أنك لا تركز كثيرا على مخاوفك الشخصية. بدلا من ذلك، يشارك عقلك في بناء الأشياء وحل المشكلات والقيام بكل ذلك بأمان. لذلك يجد الكثير من التجار أنهم لا يشعرون بقلق اجتماعي كبير أثناء العمل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك العمل في الهواء الطلق، مما قد يكون له تأثير مهدئ أيضا. تحقق من الأدوار في التداولات مثل:

- التجارة

- غواص تجاري أو لحام تحت الماء

- عامل الكهرباء

- سباك

- ميكانيكي آلات صناعية

- لحام

- فني توربينات الرياح

7. تكنولوجيا السيارات أو السائق

هذه فئة أخرى من المهن الماهرة التي تقدم إمكانات جيدة للأشخاص الذين يعانون من القلق الاجتماعي المزمن، يتيح لك تركيز انتباهك على السيارات أو الشاحنات أو حتى الطائرات، والتي قد تكون شيئا يثير اهتمامك كثيرا. غالبا ما تكون التفاعلات بين الأشخاص ضئيلة، مما يترك لك الحرية في التركيز مباشرة على الأشياء أو الطريق أمامك أثناء ضع جانبا مخاوفك الاجتماعية. ضع في اعتبارك وظائف مثل:

- فني السيارات

- ميكانيكي ديزل

- ميكانيكي طائرات

- سائق شاحنة تجارية

8. التكنولوجيا

يلجأ الكثير من الذين يعانون من القلق الاجتماعي إلى هذا القطاع الوظيفي للحصول على وظائف ذات رواتب جيدة يمكن أداؤها في كثير من الأحيان بمفردهم، أو على الأقل مع تفاعلات محدودة مع الآخرين. ولكن مع اكتسابهم الخبرة المهنية وتنمية خبرتهم التكنولوجية، ينتهي الأمر بالعديد منهم أيضا إلى تطوير المزيد من الثقة في قدرتهم على التعامل مع مجموعة متنوعة من المواقف الاجتماعية. غالبا ما يتم التغلب على مخاوفهم من أن يحكم عليهم الآخرون بحقيقة أنهم يتلقون الكثير من الاحترام لمهاراتهم. انظر إلى الأدوار مثل:

- مبرمج كمبيوتر

- مطور ويب

- مهندس برمجيات

- مدير الشبكة

9. الأعمال التجارية أو المالية أو الإدارة

على الرغم من أن هذه الفئة تتضمن بالتأكيد العديد من الوظائف التي تتطلب الكثير من التفاعل الاجتماعي، إلا أنها تتضمن أيضا خيارات غالبا ما تكون «خلف الكواليس» في طبيعتها. ضع في اعتبارك إمكانيات مثل المهن التي تعمل فيها بالأرقام أو تشغل عقلك في إجراء نوع من التحليل. غالبًا ما تتضمن مثل هذه الوظائف القليل من التواصل بين الأشخاص كل يوم، وليس كثيرا لدرجة أنها تصبح ساحقة. فكر في وظائف مثل:

- أخصائي محاسبة أو مسك دفاتر

- أخصائي تسويق الكتروني

10. الضيافة

قد يبدو الأمر غير منطقي، لكن إسعاد الآخرين يمكن أن يقطع شوطا طويلا في بعض الأحيان نحو تقليل قلقك الاجتماعي. وهذا هو السبب في أن بعض الوظائف التي تنطوي على الكثير من التفاعل المباشر مع العملاء أو زملاء العمل يمكن أن تظل مناسبة للأشخاص الذين يعالجون من اضطراب القلق الاجتماعي. إنها تسمح لك بتركيز طاقتك المقلقة على ضمان شعور الآخرين بالرضا عن تجاربهم. بمرور الوقت، يمكن أن يغير ذلك من إدراكك للمواقف الاجتماعية للأفضل. تحقق من وظائف مثل:

- مدير الفندق

- مدير المطعم

- طاه

11. أخصائي حدائق أو تنسيق حدائق

مثل الحيوانات، غالبا ما يكون للنباتات تأثير مهدئ على الأشخاص الذين يعانون من القلق. نتيجة لذلك، من المعروف أن الوظائف في هذه الفئة من أكثر الخيارات ملاءمة لأولئك الذين يحتاجون إلى العمل ولكنهم يشعرون أنهم لا يستطيعون قضاء الكثير من الوقت في التعامل مع أشخاص آخرين بشكل منتظم. تشمل الأمثلة الجيدة في هذا المجال وظائف مثل:

- منسق زهور

- مصمم المناظر الطبيعية