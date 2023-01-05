السعودية اليوم / استمرار هطول الأمطار على مدينة الرياض



الرياض 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

تشهد مدينة الرياض استمراراً لهطول الأمطار المتوسطة،ولاتزال السماء ملبَّدةً بالغيوم.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

// انتهى //

22:27ت م

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