السعودية اليوم / وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقى وزيرةَ التنمية المستدامة في مملكة البحرين



الرياض 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

التقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزيرةَ التنمية المستدامة بمملكة البحرين نور الخليف.

وجرى - خلال اللقاء- بحث سبل التعاون المشترك في مجالات أهداف التنمية المستدامة،ومناقشة آخر التطورات ذات الاهتمام المشترك في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين.

// انتهى //

22:27ت م

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