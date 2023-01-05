

نواكشوط 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 5 يناير 2023 م واس

التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك الذي يزور نواكشوط حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين المنظمة وموريتانيا، وأبرز البرامج والمشاريع المقرر تنفيذها في موريتانيا خلال العام الجاري.

//انتهى//

22:22ت م

0168





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس الموريتاني يلتقي المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.