

واشنطن 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 5 يناير 2023 م واس

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم، حالة الطوارئ، حيث تستعد غولدن ستايت لعواصف الشتاء.

ووفقاً لما نشرته وسائل الإعلام الأمريكية فيتضمَّن الإعلان السماح لحاكم الولاية بتعبئة الحرس الوطني للمساعدة في الاستجابة للكوارث والحصول على المساعدة من الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة إذا لازم الأمر، مع تأمين المعدات والأفراد للاستجابة السريعة للكوارث؛ مثل الفيضانات والانهيارات الجليدية وتدفقات الطين.

وتلقَّى سكان الولاية تحذيرات بشكل خاص من تجنُّب أي قيادة غير ضرورية صباح اليوم الخميس، ووضع خطط طوارئ مصادر بديلة للطاقة إذا لزم الأمر،كما أعلنت مدينة واتسون فيل في مقاطعة سانتا كروز عن أوامر إخلاء لعدد من الأحياء المُعرَّضة للخطر.

//انتهى//

21:58ت م

0166





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إعلان حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا لعواصف الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.