شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل السقوط أمام الداخلية فى الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فشل نادي الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة الليلة أمام الداخلية بعد التعادل بنتيجة 1/1، ليتعثر الفريق للمباراة الثانية على التوالي، بعدما كان قد وقع الفارس الابيض فى فخ الهزيمة أمام أسوان فى الجولة الماضية، ليفقد الفريق فرصة تقليص الفارق مع غريمه التقليدي النادي الأهلي.

وقدم نادي الزمالك مباراة سيئة، بعدما فشل الفريق فى إيجاد الحلول الهجومية خلال المباراة، حيث أن خطورة الفريق الأبيض كانت متمثلة فى نجم الفريق أحمد السيد "زيزو" على الجانب الأيمن فقط، وسط حالة من إفتقار الحلول الآخري وترجمة الفرص التى أتيحت للفريق أمام مرمي الداخلية.



رئيس الزمالك يهاجم التحكيم المصري

وفى سياق متصل حرص رئيس نادي الزمالك على الهجوم عن التحكيم فى مواجهة الليلة، حيث وصف ما يحدث فى الكرة المصرية بأنه عبارة عن تمثيلية كبري الهدف الأسمي من خلالها منح لقب الدوري للنادي الأهلي، بعد أن حقق الفارس الأبيض لموسمين متتاليين فى واقعة إستثنائية.



موعد مباراة الزمالك القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندي يوم الأربعاء القادم، فى الجولة ال 13 من منافسات الدوري المصري الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن الأهلى يعتلي صدارة الدوري المصري برصيد 30 نقطة من 12 مباراة، فى حين يحل نادي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 25 نقطة بنفس عدد المباريات بين الفريقين.