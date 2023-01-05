شكرا لقرائتكم 3 خطوات للإبلاغ عن المركبات المسروقة عبر أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت قوات الأمن العام، خطوات الإبلاغ عن المركبات المسروقة إلكترونيًّا عبر منصة أبشر، دون الحاجة لمراجعة مقار الشرط.

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طريقة تنفيذ الخدمة

وكشفت قوات الأمن عبر إنفوجراف توضيحي على الحساب الرسمي على تويتر، اليوم الخميس، طريقة تنفيذ الخدمة، وجاءت كما يلي: