السعودية اليوم / البحرية المغربية تنقذ 270 مهاجراً غير شرعي



الرباط 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 5 يناير 2023 م واس

أنقذت خفر السواحل المغربي في الفترة ما بين 24 ديسمبر 2022 و4 يناير 2023، 270 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.

وأوضح بيان للبحرية المغربية اليوم، أن المهاجرين غير الشرعيين، حاولوا العبور في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع للوصول إلى السواحل الأوروبية.

وأضاف المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات للبحرية المغربية، وتسليمهم إلى الدرك المغربي.

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21:05ت م

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