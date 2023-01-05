

تونس 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

أحبط حرس الحدود البحري التونسي اليوم، تسع عمليات هجرة غير شرعية نحو السواحل الأوروبية انطلاقا من الأراضي التونسية.

وأفادت مصادر أمنية تونسية أنه تم خلال العملية إيقاف وإنقاذ 270 مهاجراً غير شرعي بعد أن تعرَّضت مراكبهم للغرق بعرض البحر ،مشيرة إلى إحالة الموقوفين على الجهات القضائية؛ لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.

// انتهى //

20:42ت م

0157





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الحرس التونسي يحبط تسع عمليات هجرة غير شرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.