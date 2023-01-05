السعودية اليوم / سموُّ أميرِ منطقة جازان يعتمد إعادة تشكيل مجلس شباب المنطقة



جيزان 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

أصدر صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، رئيس مجلس شباب المنطقة اليوم ، قراراً يقضي بإعادة تشكيل مجلس شباب المنطقة في دورته الرابعة، وفقاً للائحة التنظيمية للمجلس.

وثمَّن أمين عام مجلس شباب منطقة جازان الدكتور يحيى بن علي فقيهي، الاهتمام الذي يوليه سموُّ أميرِ المنطقة بمجلس الشباب، وتوجيهه الدائم بتسخير الإمكانات كافة لتحقيق أهداف الشباب، ودعمهم والأخذ بآرائهم وتلبية احتياجاتهم، واستثمار قدراتهم بما يعود بالنفع على وطنهم وأنفسهم، منوهاً بما يمثله صدور هذا القرار من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة شباب المنطقة وتحقيق تطلعاتهم.

بدورهم، عبَّر أعضاء المجلس عن خالص شكرهم وتقديرهم لسموِّ الأمير محمد بن ناصر نظير الثقة التي منحهم إياها لعضوية مجلس شباب المنطقة، مؤكدين حرصهم على تحقيق أهداف المجلس، وترسيخ القيم الوطنية النبيلة، وانتمائهم لوطنهم وقيادته - حفظها الله - وتعزيز المبادئ والسلوكيات الإيجابية لدى الشباب، سائلين المولى - عزَّ وجلَّ- أن يكونوا عند حسن الظن.

// انتهى //

20:22ت م

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