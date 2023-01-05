شكرا لقرائتكم خبر عن أول الراحلين عن النصر السعودي بعد التعاقد مع رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعاقد مسئولو نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتدعيم الخط الهجومي خلال الفترة المقبلة، وذلك في صفقة انتقال حر قادمًا من صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد أن تم فسخ التعاقد معه.

أبو بكر يقترب من الرحيل عن النصر السعودي

وكشفت تقارير صحفية سعودية، على أن إدارة نادي النصر تسعى للاستغناء عن خدمات أحد اللاعبين الثمانية الأجانب، خلال الفترة المقبلة وذلك من أجل تقييد البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن القوام الأساسي للفريق.

وأكدت التقارير على أن رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قد استقر على اللاعب الأجنبي الراحل عن صفوف العالمي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف الإعلامي الرياضي طارق سعد، أن رودي جارسيا يعتمد رسميًا الاستغناء عن الكاميروني فينسنت أبو بكر، ليتم تسجيل البرتغالي رونالدو بديلًا عنه.

وتلقى أبو بكر، الذي سجل هدفين في كأس العالم "فيفا قطر 2022"، عددًا من العروض العربية والأوروبية، لشراء المدة المتبقية في عقده مع النصر.

وكان النصر السعودي، قد تعاقد مع النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ونصف، مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد.