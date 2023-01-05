شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يطالب ضم نجم ريال مدريد لصفوف النصر السعودي.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، قام بطلب ضم نجم ريال مدريد للفريق.

وانضم كريستيانو رونالدو لصفوف النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف.

رونالدو يُطالب بضم نجم ريال مدريد لصفوف النصر

وأشارت صحيفة "ماركا" الاسبانية، أن كريستيانو رونالدو يرغب في انضمام بيبي زميله السابق بفريق ريال مدريد.

ويتواجد بيبي في التوقيت الحالي في صفوف نادي بنفيكا البرتغالي، وسوف ينتهي عقده مع الفريق في نهاية الموسم الجاري.

النصر يستعد لمواجهة الطائي في دوري روشن السعودي

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الطائي، غدًا الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي.

وكانت من المفترض أن يتم إقامة اللقاء اليوم الخميس، ولكن تم تأجيله بسبب هطول الأمطار وحدوث عطل في إنارة الاستاد.