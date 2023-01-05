شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يطالب إدارة النصر بضم نجم ريال مدريد السابق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، وذلك في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لمدة موسمين ونصف موسم.

رونالدو يرشح بيبي للانضمام إلى النصر السعودي

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، على أن رونالدو، يطالب إدارة نادي النصر السعودي، بالتعاقد مع أحد الصفقات القوية خلال الفترة المقبلة، لتدعيم الخط الخلفي للعالمي.

وأكدت التقارير عبر صحيفة "ماركا" الإسبانية، على أن رونالدو، قد طرح فور وصوله للرياض اسم مواطنه البرتغالي، بيبي، المدافع الكبير وزميله السابق في ريال مدريد الإسباني.

وأوضحت التقارير على أن بيبي، يعد أحد أقرب اللاعبين لرونالدو، حيث خاض معه العديد من المباريات سواء في ريال مدريد أو بقميص منتخب البرتغال.

ويشارك بيبي حاليًا في صفوف نادي بنفيكا البرتغالي بينما يبلغ اللاعب من العمر 39 عامًا، وينتهي عقده مع الفريق المحلي في يونيو 2023.

والجدير بالذكر أن اتحاد جدة السعودي برئاسة مسلي آل معمر، قد حصل على توقيع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن تم فسخ عقده رفقة مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي.