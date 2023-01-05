شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل سلسلة الإنتصارات أمام إنبي وينفرد بصدارة الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح النادي الأهلي من تحقيق فوزًا ثمينًا على نظيره إنبي بثنائية نظيفة، ضمن مباريات الجولة ال 12 من منافسات الدوري المصري الممتاز، ليحقق المارد الأحمر إنتصاره الثاني على التوالي ويعزز من صدارته للمسابقة، الشئ الذي يجعله يصدر الضغوط لمنافسه التقليدي نادي الزمالك.

وقدم النادي الأهلى مباراة مميزة، بعدما نجح فى الحفاظ على نظافة شباكه، وتهديد مرمي الفريق الخصم فى اكثر من مناسبة، الأمر الذي منح الفريق الأحمر الأفضلية فى المباراة وخطف الثلاث نقاط، ليعزز موقعه على صدارة جدول ترتيب المسابقة ويرفع رصيده من النقاط إل 30 نقطة.



ديانج يحصد جائزة رجل المباراة

وحصد النجم المالي أليو ديانج، نجم وسط الأهلي، جائزة رجل المباراة بعدما نجح فى تسجيل هدف الفريق الثاني، بجانب إستخلاصه وإفتاكاكه للعديد من الهجمات الخطيرة للفريق البترولي، الشئ الذي جعله يستحق الجائزة عن المردود القوي الذي قدمه اللاعب فى المباراة.



موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل، فى الجولة ال 13 من منافسات الدوري المصري الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن الأهلي يعتلي صدارة الدوري المصري برصيد 30 نقطة، فى حين يحل نادي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 24نقطة ولكن من 11 مباراة فقط.