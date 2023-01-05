شكرا لقرائتكم ضبط 3 مواطنين في الجوف سرقوا منازل ومحال تجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الجوف على 3 مواطنين؛ لارتكابهم حوادث جنائية.

سرقة منازل ومحال

وبحسب تغريدة على الحساب الرسمي للأمن العام على موقع تويتر، اليوم الخميس، تمثلت تلك الحوادث في سرقة منازل وعربة فود ترك ومحل تجاري بمدينة سكاكا.

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بحوزة أحدهم حشيش

وأشارت قوات الأمن إلى أنه تم ضبط بحوزة أحدهم مادة الحشيش المخدر.

تم إيقافهم وتحويلهم للنيابة

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.