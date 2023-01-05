السعودية اليوم / ختام ورشة "قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية" لمنسوبي وزارة الحرس الوطني



الرياض 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

اختتم الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء "تدريب"، ورشة عمل لعدد من منسوبي وزارة الحرس الوطني في مجال قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية المحدثة وأتمتة إجراءاتها وعملياتها، التي أصدرها الديوان تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 18 / 1 / 1441هـ المتضمن بأن يتولى الديوان العام للمحاسبة مهام الرقابة الميدانية، وأعمال التفتيش على المستودعات الحكومية، وتطوير قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية وتحديثها.

وتناولت ورشة العمل عدداً من الموضوعات من أهمها أنواع وتقسيمات المستودعات الحكومية، والدورة المستندية بتلك المستودعات، وآلية الرقابة على المخزون بالإضافة إلى خصائص النظام الإلكتروني للمستودعات الحكومية.

وتعد الورشة إحدى الورش المتخصصة المقدمة لمنسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان انطلاقاً من مبدأ التعاون المستمر والعمل التكاملي مع تلك الجهات؛ لتعزيز الرقابة والمحافظة على المال العام والمكتسبات الوطنية وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية.

// انتهى //

16:51ت م

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