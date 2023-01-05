السعودية اليوم / مبادرة "لنجعلها خضراء" تزرع 15 ألف شتلة في الحدود الشمالية



عرعر 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

أطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية أم خنصر اليوم، بالتعاون مع مركز الغطاء النباتي بمنطقة الحدود الشمالية وفريق نسعدهم التطوعي, مبادرة "لنجعلها خضراء", وذلك بزراعة 15 ألف شتلة بقريتي أم خنصر والديدب ومركز السليمانية شرق مدينة عرعر .

وتهدُف المبادرة لرفع مستوى جودة الحياة وحماية البيئة والحد من التصحر وتعزيز الجانب الخدمي والتطوعي لدى أبناء الوطن بمختلف أعمارهم والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الصفري .

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16:05ت م

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