السعودية اليوم / تعليم الشرقية يعقد لقاءً تعريفياً لسفراء برنامج الوعي المالي والادخار "ريالي"



الدمام 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

نظمت إدارة تعليم المنطقة الشرقية ممثلة في إدارة النشاط الطلابي اليوم لقاءً تعريفياً لبرنامج الوعي المالي والادخار "ريالي" -عن بعد- بمشاركة 300 معلم ومعلمة ممثلين لسفراء البرنامج، و٢٢ ألف طالب وطالبة على مستوى المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الوعي المالي بين أوساط الطلبة وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بالمعرفة التي تمكنهم من مواجهة مسؤولياتهم المالية، كما يسعى إلى توعية المجتمع بمبادئ التخطيط المالي وإعداد الميزانيات وغرس ثقافة الادخار والاستثمار وحسن التعامل مع القروض المالية، وتزويدهم بالأدوات التي تعينهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة، إضافةً إلى بناء ركيزة لدى الطلبة تجاه الوعي المالي والاستثماري.

وسلط البرنامج الذي يأتي ضمن البرامج التي تتبناها وزارة التعليم الضوء على التعريف بالبرنامج، ومراحل البرنامج، واستعراض آلية تنفيذ البرنامج، إضافةً إلى مناقشات مفتوحة حول البرنامج والخروج بعدة توصيات وفرص تحسين.

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16:00ت م

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