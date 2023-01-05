شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة النصر والطائي تقترب من التأجيل.. تفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن مباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي للمحترفين، اقتربت من التأجيل.



ومن المفترض أن يواجه النصر نظيره الطائي، اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر مندوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

ويتصدر النصر السعودي جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 26 نقطة.

مباراة النصر والطائي بدوري روشن السعودي تقترب من التأجيل

وأشارت صحيفة "الرياضية"، أنه هناك توقعات بتأجيل مباراة النصر أمام نظيره الطائي، لمدة 24 ساعة.



وأوضحت الصحيفة أنه سبب نية تأجيل اللقاء، بسبب أعطال كهربائية في البوابات والإنارة، جاءت نتيجة هطول الأمطار.

نبأ سارة لـ كريستيانو رونالدو

وجاء تأجيل مباراة النصر والطائي، بمثابة نبأ سار لـ كريستيانو رونالدو الوافد الجديد للفريق، ومنح الجماهير فرصة لرؤيته.

ويحاول نادي النصر اسقاط أحد لاعبيه الأجانب من القائمة، وذلك لضم النجم البرتغالي رونالدو لقائمة الفريق، للمشاركة مع الفريق خلالالفترة القادمة.

ووصلت البطاقة الدولية للاعب كريستيانو رونالد، أمس الأربعاء، من أجل الاستعداد للمشاركة مع النصر السعودي.