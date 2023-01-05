شكرا لقرائتكم 4 مخالفين لنظام البيئة في قبضة الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبطت شرط المناطق بالأمن العام في مكة المكرمة والقصيم والباحة، 4 مخالفين لنظام البيئة، 3 مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

حملة الداخلية

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.