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ضبط 3 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في أملج

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الرياض - محمد الوسيري - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية، اليوم الخميس، 3 مخالفين لنظام البيئة؛ لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في محافظة أملج.

ضبط آليات

وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية، أنه تم ضبط (4) آليّات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مواطن ومقيمان من الجنسية الباكستانية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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الإبلاغ

وحثَّت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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