السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يكرم الجهات الحاصلة على المعيار الوطني السعودي وعددًا من المتميزين في برنامج التطوع



الباحة 12 جمادى الآخر 1444هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بديوان الإمارة اليوم، عدداً من الجهات الحاصلة على المعيار الوطني السعودي في منطقة الباحة وعددًا من المتميزين في برنامج التطوع من منسوبي الإمارة .

واستمع سموه إلى شرح من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شائق بن محمد آل شائق عن برنامج المعيار الوطني السعودي للتطوع "إدامة" وعن أنشطة وأعمال المتطوعين والمتطوعات وما يقدمه أبناء وبنات المنطقة من جهود تطوعية لخدمة مجتمعهم، حيث كانت بداية الرحلة من جمعية البر الخيرية بالباحة والتي كانت انطلاقة للمعيار الوطني في المنطقة وجمعية الأطفال لذوي الإعاقة لحصولها على المركز الثاني على مستوى المملكة في التميز في تقديم جميع الخدمات المقدمة بمركز الباحة، وجمعية إكرام لرعاية المسنين والتي حصلت هذه السنة على المركز الثالث في مسار تفعيل العمل التطوعي على مستوى المملكة, وجمعية البر الخيرية ببلجرشي، ثم جمعية أكناف لرعاية الأيتام التي ابتكرت دليلاً للفرق التطوعية, ثم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالباحة .

وعلى الطرف الآخر كان مشروع تمكين منظومة التطوع الصحي وهو إحدى مبادرات وزارة الصحة لمأسسة التطوع الصحي والذي تم إنجازه في منطقة الباحة من خلال إدارة التطوع الصحي بالمديرية العامة للشؤون الصحية، وجمعية تعاطف الخيرية .

وفي الختام كرّم سموه وحدة العمل التطوعي بإمارة منطقة الباحة والتي تم تأسيسها وفق المعيارالوطني بأقل من المدة المحددة والذي يعد سبقاً على مستوى الجهات الحكومية ، كما كرم مركز التأهيل الشامل لحصوله على جائزة التميز على مستوى المملكة في الخدمات المقدمة .

وأشاد سمو أمير الباحة بجميع هذه الإنجازات التي ليست بمستغربة على المنطقة وأبنائها وحثهم على تحقيق المزيد من الإنجازات .

// انتهى //

15:47ت م

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