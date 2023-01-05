السعودية اليوم / زراعة الشرقية تختتم البرنامج التدريبي في أبحاث الثروة السمكية



الدمام 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

اختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلاً في مركز الأبحاث والثروة السمكية بمحافظة القطيف، البرنامج التدريبي الذي استهدف 148 متدرباً وطالباً من مختلف الجامعات في التخصصات العلمية في مجال الثروة السمكية.

وأوضح مدير الفرع المهندس عامر المطيري أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن تفعيل الشراكات المبادرات المجتمعية، والتعاون التكاملي بين الجهات البحثية والتعليمية والتنفيذية، والذي يهدف إلى زيادة القيمة المعرفية للمتدربين وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لزيادة تنمية المعارف والمهارات التطبيقية وتأهيل المتدربين لسوق العمل.

وأوضح أن البرنامج تناول عدة محاور أبرزها التعريف بأهمية الثروة السمكية (مصايد بحرية واستزراع مائي)، التقنيات المتبعة والحديثة التي تساعد في رفع الكفاءة الإنتاجية من الثروة السمكية، والتعرف على المختبرات التي منها مختبر البكتيريا، والفيروسات، والطفيليات، والكيمياء، ومختبر المياه والتربة، إضافة إلى زيارة المتدربين للجهات الحكومية والشركات ذات الصلة ومشاريع الاستزراع السمكي بالمنطقة.

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15:36ت م

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