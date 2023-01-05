السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يتفقد مشروع معسكر قوات الطوارئ والإسكان بالمنطقة



الباحة 12 جمادى الآخر 1444هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، مشروع معسكر قوات الطوارئ والإسكان التابع لمكتب وكالة وزارة الداخلية بمحافظة العقيق ، المدرج ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية المرحلة الثانية (KAP2) والذي يقع على مساحة مليون متر مربع بقيمة اجمالية وصلت إلى 500 مليون ريال .

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم لمبنى مكتب وكالة وزارة الداخلية القدرات الأمنية بالمنطقة .

وتجول سمو أمير الباحة في المعسكر المكون من 58 مبنى منها مباني إدارة وتعليمية ومهاجع ومنشآت ومباني رياضية وساحات تدريبية .

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15:34ت م

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