

الرياض 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

يعمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على برنامج تقييم أضرار تزايد قرود البابون، وهو البرنامج الذي يأتي كخارطة طريق للتخلص من الاضرار المحدقة بالسكان في المناطق المتضررة من تزايد قرود البابون.

وفي المقابل وبالتزامن مع البرنامج وبقية الجهود يعول القائمون على المركز في زيادة نسبة الوعي لدى الجمهور وهو الأمر الذي من شأنه تقليل الضرر الذي تسببه قرود البابون.

وفي هذا الصدد قال مدير عام المحافظة على الحياة البرية أحمد البوق " إنه لازال مستوى الوعي متدنيًا لدى الكثير من الناس وهذا ما سبب لنا مشكلة وقلقا، وكما نرى فمشكلة تزايد اعداد البابون سببها البشر وعلاجها في يد البشر بالدرجة الأولى، وبالطبع تزامناً مع جملة من العلاجات الأخرى".

وأضاف " من الضرورة معرفة أن 70% من الأمراض التي تصيب الانسان يكون منشأها حيواني، سواء من القرود أو غيرها من الحيوانات، وهو ما يجعل من وقف تزايدها ضرورة مجتمعية، فينبغي الحذر في التعامل مع الكائنات وبالذات مع الكائنات الفطرية لان الحيوانات المستأنسة تكون عادة قد أجريت لها الفحوص البيطرية اللازمة، ولكن الحال لا يكون كذلك بالنسبة للحيوانات البرية، التي تحتاج لكثير من العناية والحذر عند التعامل معها، فالكائن الفطري جماله أن تراه من بعيد وليس أن تقترب منه أو تطعمه أو تغير سلوكه الذي جبله الله عليه أو تتواصل معه، لأن هذا التواصل المباشر معه يخلف مشاكل أولها نقل الامراض التي قد يصعب علاجها، إضافة إلى أن قائمة الامراض الوبائية التي تنتقل بالملامسة مع الكائنات الفطرية طويلة وتشمل امراضا خطيرة مثل الجدري وغيرها".

وبين أن الوعي المجتمعي سيسهل على المختصين في الحياة الفطرية إيجاد بيئة مثالية، وكل ما زاد ذلك الوعي يمكن عند ذلك الحديث عن التخلص من المشكلات البيئية أو على الأقل تقليلها للحد الأدنى المقبول.

// انتهى //

15:29ت م

0094





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز "الحياة الفطرية" يعمل على برنامج تقييم أضرار تزايد قرود البابون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.