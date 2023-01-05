السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يستعرض سير عمل جائزة الباحة للإبداع والتميز



الباحة 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، سير العمل في جائزة الباحة للإبداع والتميز في نسختها الثامنة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم, معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، والأمين العام لجائزة الباحة الدكتور منصور أبوراس.

واستمع سموه لشرح من الدكتور الحسين عن سير العمل بالجائزة؛ الذي أكد أن اللجان المكلفة تعمل بفاعلية وتميز لترتقي بالجائزة وتظهرها في مكانتها المستحقة التي تليق بالمنطقة وأهلها خدمة للوطن والمواطن.

من جهته أوضح أمين الجائزة أن اللجان الفنية قد انتهت من استقبال المرشحين وفرز النتائج، ملتزمة بمبدأ الشفافية والعدالة.

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15:24ت م

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