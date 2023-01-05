السعودية اليوم / المؤسسة العامة للري تُقيم لقاءً للتعريف بمنصة "ري" بالأحساء



الأحساء 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

أقام فرع المؤسسة العامة للري بالأحساء أمس، لقاءً تعريفياً بمنصة "ري" , التي تقدم خدماتها للمزارعين وتضم 26 خدمة الكترونية .

وأوضح مدير الفرع المهندس سفيان بودي، أن المؤسسة العامة للري تعمل على توفير الوقت والجهد والسرعة في الأداء وتحسين الخدمات والإجراءات للمستفيدين من خلال المنصة دون الحاجة لمراجعة المؤسسة، منوهاً بضرورة التسجيل في المنصة للاستفادة من الخدمات التي تُقدمها المؤسسة.

كما حث المزارعين على أهمية تطبيق أنظمة الري الحديثة وذلك لرفع كفاءة استخدام المياه بعد استحداث وتطوير مشروع نقل مياه الري إلى مزارع واحة الأحساء من القنوات الخرسانية المكشوفة التقليدية إلى الأنابيب المغلقة.

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15:15ت م

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