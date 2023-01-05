السعودية اليوم / أمين "آركو" يستقبل مدير البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي بالصومال



الرياض 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

استقبل الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري في مكتبه أمس, مدير البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي بالصومال السفير محمد بمبه محمد بوب, والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان خلال اللقاء, العديد من الموضوعات المتعلقة بالوضع الإنساني في الصومال؛ والتأكيد على شراكة لتعزيز العمل الإنساني داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وتجول مدير البعثة والوفد المرافق له في المركز العربي للاستعداد للكوارث واستمع لشرح عن دوره في التنبؤ بالكوارث قبل حدوثها؛ كذلك دور المركز العربي للقانون الدولي الإنساني في المنظمة؛ مبديا رغبته في التعاون مع المركز في إقامة ورش تدريبية في مجال القانون الدولي الإنساني.

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15:13ت م

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