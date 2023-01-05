السعودية اليوم / القوات الخاصة للأمن والحماية تضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص



الرياض 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية 3 مخالفين لنظام البيئة؛ لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في محافظة أملج.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية، أنه تم ضبط (4) آليّات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مواطن ومقيمان من الجنسية الباكستانية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثَّت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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