

الرياض 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

افتتح معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري اليوم, التوسعة الجديدة في وكالة الشؤون الأمنية بالإمارة.

وتجول معاليه في الوكالة اطلع خلالها على سير العمل ومناقشة سبل التطوير بما يحقق الكفاءة العالية والدقة في الإنجاز.

وأكد على توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه في المتابعة المباشرة وتوحيد الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.

رافق معاليه خلال الجولة وكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد صلوي.

// انتهى //

14:49ت م

0082





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض يفتتح التوسعة الجديدة في وكالة الشؤون الأمنية بالإمارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.