السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يرأس اجتماعاً لمناقشة مقترحات بعض التقاطعات بمدينة بريدة



بريدة 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم، اجتماعًا لمناقشة مقترحات إدارة المرور بالمنطقة لبعض التقاطعات بمدينة بريدة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهنس محمد المجلي، ومدير مرور القصيم العميد صالح القاسم.

وأكد سموه أهمية المضي قدماً لتعزيز الجهود التي تسهم في معالجة أي إشكالات تواجه الحركة المرورية بمدينة بريدة، من خلال أسلوب علمي مبني على دراسة شاملة لجميع القطاعات المستهدفة في مدينة بريدة، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المعنية التي تسهم في إيجاد الحلول المناسبة.

واستعرض الاجتماع الحلول المقترحة لبعض تقاطعات مدينة بريدة وهي بوابة إمارة منطقة القصيم وطريق الملك عبدالله مع الدائري الشمالي، وطريق الأمير فيصل بن مشعل مع الملك فهد، وإشارة القرعاء.

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14:39ت م

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