السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف



المدينة المنورة 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

تفقد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفين بالمدينة المنورة، يرافقه عدد من الوكلاء والمسؤولين بالوزارة، حيث التقى خلالها أمين عام المجمع ومنسوبيه، واطلع على سير العمل وأبرز الإنجازات التي تحققت في الخطة العامة التي يسير عليها المجمع.

وعلى هامش الجولة التفقدية عقد معاليه اجتماعاً بأمين عام المجمع وعدد من القيادات، واستعرضت خلاله أعمال وبرامج المجمع وسير الإنتاج ومتطلبات المجمع الفنية والإدارية والقوائم المالية للعام الماضي والعام الجاري.

ونوه آل الشيخ بالدعم المادي والمعنوي اللامحدود الذي يتلقاه المجمع والقائمين عليه من القيادة الحكيمة -أيدها الله- مما كانا سبباً بعد توفيق الله بوصول المجمع إلى هذا المستوى العالي من الجودة والتميز ورفع سقف الإنتاج إلى أكثر من 20 مليون نسخة سنوياً بدلاً من 8 ملايين في السابق .

// انتهى //

14:26ت م

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