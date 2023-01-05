السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يطلق مسيرة العقيلات من قرية بريدة التراثية



بريدة 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، رحلة العقيلات، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي القحطاني.

وبارك سموه انطلاق المسيرة من أمام قرية بريدة التراثية، عبر الإبل ، مشيداً بمثل هذه المبادرات التي تسهم في إبراز دور الآباء والأجداد وما سطرته تلك الرحلات من ماضٍ عريق ومشرف واستعراض الموروث التاريخي والثقافي لأبناء الوطن.

من جانبه ، ثمن قائد مسيرة العقيلات عبداللطيف الوهيبي، دعم سمو أمير منطقة القصيم للمبادرات التي تسهم في تعزيز الموروث التاريخي والوطني للمنطقة، مشيراً إلى أن مسيرة العقيلات تهدف إلى التعريف بالعقيلات والإرث الثقافي والوطني للمملكة.

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14:04ت م

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