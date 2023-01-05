شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي يعلن مواعيد مباريات الهلال والنصر واتحاد جدة في ربع نهائي كأس الملك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالإعلان عن مواعيد مباريات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2022-2023.



وكانت الأندية التي تأهلت لدور ربع النهائي، النصر، والهلال، والاتحاد، والوحدة، وأيضًا الفتح، وأبها، والفيحاء، والباطن.



مواعيد مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين



وأعلن الاتحاد السعودي، إقامة مباراتين في دور ربع النهائي، يوم الإثنين الموافق 13 من شهر مارس، وأيضًا مباراتين يوم الثلاثاء الموافق14 من شهر مارس القادم.



وستواجه نادي الاتحاد نظيره الفيحاء، يوم 13 من شهر مارس، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، على ملعب مدينة المجمعةالرياضية.



ويواجه الوحدة نظيره الباطن، يوم 13 من شهر مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وستنطلق مباراة النصر أمام نظيره أبها، يوم 14 من شهر مارس، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، على ملعب مارسول بارك.

أما لقاء الهلال أمام نظيره الفتح، سيكون يوم 14 من شهر مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز".