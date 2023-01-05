شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية مقلقة للنصر قبل مواجهة الطائي المنتظرة بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي النصر تحدي قوي الليلة، حينما يواجه نظيره الطائي، ضمن الجولة ال12 من منافسات دوري روشن للمحترفين، حيث يسعي الفريق النصراوي لمواصلة الصدارة والإقتراب خطوة إضافية نحو تحقيق اللقب هذا الموسم، فى ظل المنافسة الشرسة على الصدارة هذا الموسم.

ويمتلك نادي النصر إحصائية مقلقة بالنظر إلى مواجهات الفريقين السابقة، حيث أن آخر لقائين جمع بينهما، شهد تفوق الفريق النصراوي فى لقاء وحيد والتعرض للهزيمة فى المباراة الآخري، الشئ الذي يؤكد أن مباراة اليوم لن تكون سهلة على العالمي كما يتوقع البعض من الجماهير.



موقف رونالدو من مباراة الطائي

واكدت بعض المصادر القريبة من النصر صعوبة لحاق رونالدو بمباراة الطائي، خاصة أن اللاعب لما يشارك فى أي مباراة منذ توديع المونديال من الدور ربع النهائي، كما أن النجم البرتغالي لم يخوض سوي تمرين وحيد فقط مع الفريق قبل تلك المواجهة، الأمر الذي يجعل اللاعب خارج الحسابات.



موعد مباراة النصر والطائي القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي النصر نظيره الطائي اليوم الخميس، فى الجولة ال 12من منافسات الدوري السعودي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن النصر يعتلي صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، فى حين يحل نادي الطائي فى المركز السابع بترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة.