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“المواطن” توثق افتتاح نادي أوبتمو الأول من نوعه في السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - رصدت “متابعات الخليج 365” فعاليات افتتاح أرماح لـ نادي أوبتمو الرجالي، في حي الملقا في مدينة الرياض، والذي يعد بفخامته وخدماته الأول من نوعه في المملكة، وذلك بمساحة إجمالية تبلغ (٣٧٠٠) متر مربع.

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أفضل الخدمات

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرماح الرياضية فهد الحقباني: ” حرصنا منذ بداية مراحل تصميم أوبتمو وتخطيطه أن يكون هذا النادي الرياضي ناديًا فخمًا وذكيًا ، بحيث يعكس حجم التطور الكبير التي تشهده صناعة الأندية على مستوى العالم ، باختيار أفضل الأجهزة الحديثة من شركات مختلفة لتحقيق أفضل خدمات الرفاهية”.

وتابع الحقباني بالقول:” إنه استعان في النادي بدمج التكنولوجيا فالدخول يتم بتقنية التعرف على الوجه، بالإضافة إلى تزويد بعض الأجهزة بخاصية التحميل الكامل”.

نادي أوبتمو

ويعتبر نادي أوبتمو الذي تم افتتاحه مؤخراً بحضور شخصيات رياضية ووممثلي أجهزة الإعلام، ناديًا رياضيًا ذكيًا، ومزودًا بأحدث الأجهزة الرياضية والتقنية في العالم، حيث يشمل النادي جميع الرياضات المختلفة التي تلبي احتياجات المشترك الرياضي والرفاهية والخصوصية.

وخلال الفعاليات كانت “متابعات الخليج 365” حاضرة لرصد أبرز الأجهزة والتجهيزات الحديثة للنادي الذي يعد أكبر نقلة نوعية للأندية بالمملكة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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