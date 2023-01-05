شكرا لقرائتكم بدء التقديم لموسم الحج من داخل المملكة.. 4 باقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء التقديم لموسم الحج لعام 1444 هـ 2023 م، كما وفرت الوزارة 4 باقات لمن يرغب في الحجز لحج هذا العام.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: “بإمكانك التقديم على الحج، عبر موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني، أو تطبيق نسك ويمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط: http://LocalHaj.Haj.Gov.Sa”.

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وأتاحت وزارة الحج 4 باقات عبر بوابة أبشر على النحو التالي:

باقة (1)

سعر الباقة من 9,214 ريال سعودي، لا يشمل ضريبة القيمة المضافة

نبذة عن الباقة: مخيمات تم تطويرها لتقدم خدمة راقية وذات مستوى مريح للحاج

باقة (2)

سعر الباقة من 7,037 ر.س، لا يشمل ضريبة القيمة المضافة

نبذه عن الباقة: مخيمات الضيافة في مشعر منى

باقة (3)

سعر الباقة من 11,435 ريالاً سعوديًا، لا يشمل ضريبة القيمة المضافة

نبذة عن الباقة: الأبراج الستة في منى ومتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات

الباقة (4)

سعر الباقة من 3,465 ريالاً سعوديًا، لا يشمل ضريبة القيمة المضافة

نبذه عن الباقة: تقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي