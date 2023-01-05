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6 مزايا للعقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات

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شكرا لقرائتكم 6 مزايا للعقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حددت الهيئة العامة للنقل بالتفصيل مزايا العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات.

ومن ضمن مزايا العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات

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مزايا العقد الإلكتروني الموحد

– ضمان كفاءة وجودة المتطلبات الفنية لسيارات التأجير

– التكامل التقني مع الجهات ذات العلاقة

– تشجيع وحماية الاستثمار في نشاط تأجير السيارات

– حفظ وحماية حقوق جميع الأطراف

– سهولة عملية تنفيذ العقد الإلكتروني

– إشعارات مباشرة أثناء وبعد التوقيع الإلكتروني

ويمكن للمنشآت المرخصة لدى الهيئة العامة للنقل إصدار العقود الموحدة عبر بوابة نقل الإلكترونية naql.sa.

MO Nasa

MO Nasa

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