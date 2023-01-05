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شكرا لقرائتكم وظائف لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكد إن) عن طرح فرص تدريب على رأس العمل لحملة الدبلوم و البكالوريوس فأعلى (للجنسين)، ضمن برنامج (تمهير) وبرعاية صندوق (هدف)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
التخصصات الإدارية المطلوبة :
(الموارد البشرية – التسويق – الخدمة الاجتماعية – English – إدارة الأعمال – السكرتارية).
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التخصصات الطبية المطلوبة :
(العلاج الطبيعي – العلاج الوظيفي – الأشعة – التمريض) .
الشروط العامة:
- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
مزايا تمهير:
- مكافأة 3,000 ريال لحملة البكالوريوس.
- مكافأة 2,000 ريال لحملة الدبلوم.
- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
- دورات تدريبية إلكترونية.
- شهادة خبرة من (هدف).
رابط التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).