السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يؤكد أهمية القرية التراثية ببريدة لتكون إحدى مزارات المنطقة



بريدة 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على أهمية إبراز الموروث التاريخي للمنطقة من خلال الاهتمام بالمباني التراثية سواء في مدينة بريدة أو محافظات المنطقة، لما لها من بُعد تاريخي في جميع الجوانب.

جاء ذلك، بعد أن زار سمو أمير منطقة القصيم قرية بريدة التراثية التي نفذتها أمانة المنطقة بتكاليف بلغت 7,222,359 ريالًا على مساحة 12000 متر مربع.

وأشار سموه إلى أهمية قرية بريدة التراثية لتكون جزءاً من المزارات لضيوف وأهالي المنطقة، لتعكس الجهود المبذولة لتعزيز وتشغيل مثل هذه المباني التراثية، مشيداً بجهود أمانة المنطقة، وتعاون هيئة التراث بالمنطقة، ولجنة أهالي مدينة بريدة في تفعيل القرية التراثية ببريدة.

من جانبه أوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، أن المشروع يتكون من دورين، حيث صمم المبنى الخارجي والداخلي من تاريخ المملكة الزاخر بالعراقة والأصالة كما تحتوي القرية على عدة معالم، ويضم المبنى التراثي قصرًا تراثيًا وفندقاً ومطعمًا ومسجدًا وبرجًا للمراقبة.

رافق سموه خلال الزيارة وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، ورئيس لجنة أهالي بريدة محمد الفوزان، ومدير فرع هيئة التراث بالقصيم إبراهيم المشيقح.

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13:53ت م

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