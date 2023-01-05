السعودية اليوم / مجمع إرادة بالرياض : الشبو مادة قاتلة



الرياض 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

أكد مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض أن مادة الشبو المخدر تعتبر مادة قاتلة، وهي عبارة عن مادة تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، وتعد من المواد المخدرة الخطرة جداً بصفة عامة، وتؤدي للإدمان السريع من الجرعة الأولى، واختلال لوظائف الجسم.

وأشار المجمع, إلى أن ما يحاول المروجون تصويره عن الشبو، ما هو إلا أوهام وتصديقها يتسبب في تدمير الفرد، وأن الحقيقة المؤكدة هي أن المخدرات بصفة عامة ومنها الشبو، عبارة عن مواد تؤدي لنتائج مأساوية على المتعاطي ومن حوله.

وبين أن للشبو العديد من الأعراض النفسية والجسدية، حيث تتمثل أعراضه النفسية في العنف والسلوك الإجرامي، والهلوسة السمعية والبصرية، وعدم القدرة على إصدار الأحكام السليمة، والاكتئاب الشديد، والشعور بالقلق، فيما تتمثل الأعراض الجسدية في تسببه بالفشل في وظائف الكلى، والارتفاع غير المبرر في درجات الحرارة، والشيخوخة المبكرة، وتقرحات الجلد، وسرعة ضربات القلب ورعشة الجسم، واضطراب الجهاز الهضمي، إضافة إلى عدم انتظام ضغط الدم سواءً بالارتفاع المفاجئ أو الانخفاض.

وحث مجمع إرادة بالرياض على عدم الوقوع فريسة لهذه المادة المدمرة وغيرها من المواد الأخرى المخدرة بتدارك نفسه قبل فوات الأوان، والمبادرة بالاستفادة من الخدمات العلاجية التي تقدمها مجمعات إرادة وعيادات علاج الإدمان في مناطق المملكة.

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13:22ت م

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