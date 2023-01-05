السعودية اليوم / 2061 متبرعاً بالدم في صحة الجوف خلال 2022 م



سكاكا 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف أنه بلغ عدد المتبرعين بالدم في مركز التبرع بالدم بالمختبر الإقليمي 2061 متبرعاً خلال العام 2022 الذي تم بدء العمل فيه خلال العام الماضي.

وأوضحت الصحة بالجوف أن المركز نفذ 17 حملة ميدانية بمشاركة مختلف القطاعات والمناسبات لحث المجتمع على التبرع بالدم.

وأشارت إلى أنه بدأ العمل بمركز التبرع بالدم خلال الأشهر الماضية بطاقة استيعابية بلغت 14 سريراً للتبرع بالدم, و3 أسرة سحب صفائح دموية, التي عملت على توفير الخدمة في وقت واحد مما سهل الخدمة لعدد أكبر، كما بدأ العمل في بنك الدم المركزي ليتم من خلاله فحص أكياس المتبرعين بعد سحبها وتقديم الدعم الكافي للمستشفيات الحكومية والخاصة بمكونات الدم المختلفة.

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13:00ت م

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