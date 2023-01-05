السعودية اليوم / أمانة الجوف تحقق نسبة 96% من الإنجاز في حملة القضاء على التشوه البصري بالمنطقة



سكاكا 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

حققت أمانة منطقة الجوف نسبة متقدمة من الإنجاز في حملة القضاء على مظاهر التشوه البصري بالمنطقة خلال العام المنصرم 2022م بلغت 96%.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان استمرار الجهود المكثفة لتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة في المدن والمحافظات وفقاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة وخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وبين أنه جرى خلال الحملة رفع 467 سيارة تالفة من الشوارع والأماكن العامة وإزالة أكثر من 70 ألف متر مربع من الكتابات المشوهة، ورفع ما يقارب مليون متر مكعب من الأنقاض ومعالجة 5317 حاوية نفايات وإزالة 782 لوحة دعائية مخالفة من شوارع المنطقة وصيانة أكثر من 10 آلاف عمود إنارة و 217 ألف متر مربع من حفر الشوارع وإصلاح 925 ألف متر طولي من الأرصفة المتهالكة.

وأضاف أن أعمال تحسين المشهد الحضري خلال العام الماضي تضمنت زراعة 111228 شجرة وشجيرة وصيانة ما يزيد على 6.7 ملايين متر مربع من المسطحات الخضراء وزراعة أكثر من 88 ألف زهرة حولية.

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