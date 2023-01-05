شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة جديدة للأهلى بسبب صفقة يعقوبو.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت العديد من التقارير الصحفية مفاجأة مدوية حول صفقة الأهلي المصري الجديدة عبد العزيز يعقوبو، حيث أكدت بعض المصادر أن اللاعب لم يتجاوز الكشف الطبي رغم التوصل لإتفاق مع ناديه البرتغالي ريو آفى حول إنتقال اللاعب لمدة 3 مواسم ونصف، الشئ الذي يثير الغموض حول الصفقة.

وأكدت بعض المصادر القوية ان اللاعب قام بالتوقيع للأهلي المصري بالفعل قبل قدموه إلى القاهرة لإجراء الفحص الطبي، مما يدعي مسئولي الفريق الأحمر فى ورطة حقيقية، خاصة أن الفريق لن يستطيع التراجع عن تعاقده الحالي مع النادي البرتغالي بعد إتمامه وتوقيع العقود.



حل وحيد للأهلي للخروج من المأزق

وأشارت بعض المصادر أن الحل الوحيد الذي أصبح أمام مسئولي الأهلى للخروج من هذه الورطة، هو التوصل لحل وسط مع الفريق البرتغالي، بإستعارة اللاعب فقط لنهاية الموسم الجاري مع وضع بند أحقية الشراء حال التأكد من عدم تأثر اللاعب بإصابته السابقة.



آفي يرفض عرض الأهلى الأخير

وفى سياق متصل، أضافت بعض التقارير أن الفريق البرتغالي يرفض فى الفترة الحالية أن تتم إعارة اللاعب إلى الفريق القاهري، مستندة فى ذلك أن صفقة بيع اللاعب بشكل نهائيّ قد تمت بالفعل، الشئ الذي يلزم مسئولي الفريق الأحمر بسداد قيمة الصفقة بشكل كامل.