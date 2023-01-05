شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل النصر المتوقع لمباراة الطائي وموعد المباراة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي النصر تحدي قوي الليلة، حينما يواجه نظيره الطائي، ضمن الجولة ال12 من منافسات دوري روشن للمحترفين، حيث يسعي الفريق النصراوي لمواصلة الصدارة والإقتراب خطوة إضافية نحو تحقيق اللقب هذا الموسم، فى ظل المنافسة الشرسة على الصدارة هذا الموسم.

فى حين يسعي الطائي للإستمرار فى تقديم مستوياته المميزة هذا الموسم، فى محاولة لتحقيق المفاجأة وإلحاق الهزيمة الثانية للنصر فى الدوري بالموسم الحالي، فعلى الرغم من قلة الإمكانيات المادية التى يمتلكها الفريق الضيف مقارنة بنظيره العالمي، إلا أنه لن يكون خصمًا سهلًا فى مواجهة الليلة.



موعد مباراة النصر والطائي القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي النصر نظيره الطائي اليوم الخميس، فى الجولة ال 12من منافسات الدوري السعودي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.



تشكيل النصر المتوقع لمباراة الطائي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الفرنسي رودي جارسيا مباراة الطائي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: جيسلان كونان، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، ألفارو جونزاليس.

خط الوسط: لويس جوستافو، علي الحسن، سامي النجعي،عبد المجيد الصليهم، خالد الغنام.

خط الهجوم: فينسنت أبو بكر.

الجدير بالذكر أن النصر يعتلي صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، فى حين يحل نادي الطائي فى المركز السابع بترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة.