

المدينة المنورة 12 جمادى الآخر 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

أعلن وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة بدء التسجيل في برنامجه "تعظيم السنّة النبوية" الذي ينفّذه ابتداءً من منتصف جمادى الآخر الجاري.

ويشمل البرنامج فصلاً دراسياً ينتظم فيه الدارسين على مدار أربعة أشهر, ويهدف إلى إبراز مكانة السنّة النبوية, وتحقيق تعظيمها في نفوس المجتمع, باعتبارها المصدر الثاني في التشريع الإسلامي.

// انتهى //

12:45ت م

0050





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "تعظيم السنّة النبوية" برنامج دراسي ينفذه وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.