السعودية اليوم / ضبط 70 متراً مكعباً من الحطب المحلي المعد للاستخدام التجاري بحفر الباطن



الدمام 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن أمس، حملة تفتيشية؛ لضبط المتعدين على الغطاء النباتي والتصدي لعمليات الاحتطاب الجائر، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 70 متراً مكعباً من الحطب المعدّ للاستخدام التجاري، من نوع "أرطي" في موقع يديره عمالة أجنبية.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أنه سيتم معاقبة المخالفين من خلال تطبيق اللائحة التنفيذية المنصوص عليها، مشيراً إلى استمرار الحملات التفتيشية والجولات الميدانية؛ لوقف تدهور الغطاء النباتي وتحقيق التنمية المستدامة للمراعي والغابات الطبيعية، حاثّاً الجميع على الاستعاضة عن الحطب المحلي بالحطب أو الفحم المستورد.

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12:42ت م

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