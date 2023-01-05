السعودية اليوم / تجمع القصيم الصحي يحصل على اعتماد "سباهي" لمركز صحي الركنة بالرس



بريدة 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

حقق تجمع القصيم الصحي نجاحاً تمثل في حصول مركز صحي الركنة بمحافظة الرس على الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي، وذلك بعد اجتياز المركز مرحلة الفحص والتقييم الشامل، والتأكد من استيفاء المعايير والمتطلبات الأساسية للخدمة، والالتزام بالحد المطلوب في تطبيق مواصفات الجودة لرعاية وسلامة المرضى.

وأوضح التجمع أنَّ هذا الاعتماد يضاف إلى جملة من الإنجازات المكتسبة في مجال تنفيذ برامج التطوير والتحسين للخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، منوهاً بأنَّ عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية بالتجمع التي حصلت على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي ارتفع إلى 54 مركزًا صحيًا.

وأكد أنَّ شهادة منح شهادة الاعتماد الجديدة تشير إلى الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في توفير الخدمات العلاجية والرعاية للمستفيدين وتفعيل مستوياتها بما يتماشى مع الاشتراطات التي وضعها "سباهي CBAHI"، ويتوافق كذلك مع المعايير الدولية للحصول على مثل هذه الاعتمادات، الأمر الذي يعزز ثقة المرضى بنوعية وجودة الخدمات المقدمة لهم ويحقق مبادرات برنامج التحول الصحي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن التجمع يولي أهمية قصوى بجوانب تطبيق معايير الجودة وتطوير مضامينها والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للمراجعين في جميع منشآته ومرافقه الصحية، والحصول على مختلف شهادات وتراخيص الاعتماد المحلية والعالمية وتحقيق الطموحات والتطلعات المنشودة في بناء مجتمع حيوي وصحي.

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12:38ت م

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